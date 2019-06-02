شكرا لقرائتكم إيطاليا تقصي أصحاب الأرض وتبلغ ربع نهائي مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات المنتخب الإيطالي أول المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه 1 - صفر على نظيره البولندي يوم الأحد في دور الستة عشر للمسابقة.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أندريا بينامونتي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وضرب منتخب إيطاليا موعدا في دور الثمانية بالبطولة، مع الفائز من مباراة الأرجنتين ومالي، التي ستجرى يوم الثلاثاء.