دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

كتب - مروان عصام أجرت جامعة "ستانفورد" بولاية "كاليفورنيا" فى الولايات المتحدة الأمريكية دراسة حول تأثير انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر لنادى ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى على العداء تجاه المسلمين فى إنجلترا. وأظهرت الدراسة أن محمد صلاح لعب دوراً كبيراً فى انخفاض معدل جرائم العنف والكراهية فى إنجلترا ضد المسلمين منذ انضمام النجم المصرى لصفوف "الريدز". وقالت الدراسة إن مقاطعة "ميرسيسايد" التى ينتمى لها لنادى ليفربول بجانب مدن أخرى شهدت انخفاضاً بلغ 18.9% فى معدل جرائم العنف والكراهية ضد...

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