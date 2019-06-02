شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا الدوري المصرى.. 8 فرق هايصة و8 لايصة و2 خارج اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدورى المصرى هذا الموسم كوميديا فى مواقف الفرق المختلفة سواء من حيث تحديد صاحب اللقب أو ضمان المربع الذهبى أو تحديد الهبوط وسط تواجد 8 فرق بعدت عن كل هذه الحسابات.

ويرصد ”الخليج 365” 8 فرق هايصة و8 لايصة و2 خارج اللعبة فى دورة موسم 2018 / 2019 فى التقرير التالى:



دورى موسم 2018 / 2019 يشهد حالة من الارتياحية عند 7 فرق وهى بيراميدز صاحب المركز الثانى الذى لعب جميع مبارياته ووصل إلى النقطة الـ70 بالفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 13 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.

كما أن المصرى البورسعيدى يعد من الفرق الهايصة فى ظل تواجده فى المركز الرابع ضمن المربع الذهبى بعد انتهاء جميع لقاءاته ووصوله إلى النقطة 52 من تحقيق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 16 لقاء وخسر فى 6 مباريات فقط ومصر المقاصة صاحب المركز السادس برصيد 46 نقطة والذى أنهى جميع لقاءاته.

لاسيما أن الإسماعيلى صاحب المركز الـ7 بعد كثيرًا عن دوامة الهبوط بالوصول إلى النقطة 43 ويتبقى له لقاء وحيد مؤجل أمام الزمالك سيقام عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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كما أن موقف طلائع الجيش وإنبى لم يختلف كثيرًا فى المركزين الـ8 والـ 9 بعد انتهاء مبارياتهما والوصول إلى النقطة 41 ، 40 على التوالى.

فيما أن سموحة والإنتاج الحربى أيضًا هربا من فيلم دوامة الهبوط بالوصول إلى النقطة 38 بالرغم من أنهما يتبقى لكل منهما لقاء وحيد فى مشوار المسابقة.

بينما يشهد دورى موسم 2018 / 2019 وجود 8 فرق لايصة أبرزها الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة ويتبقى له لقاءان والذى ينافسه الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 لقاءات، ومعهما المقاولون الذى يتبقى له لقاءان ويصارع للوصول إلى المربع الذهبى فى ظل تواجده فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة .

كما يتصارع 5 فرق وهي وادى دجلة وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندرى وبتروجت على البقاء فى الدورى فى ظل عدم وصولها إلى النقطة 38 ويتبقى لكل منهم لقاء وحيد.

كما أن دورى موسم 2018 / 2019، يشهد فريقين خارج اللعبة وهما الداخلية والنجوم الذى تأكد هبوطهما رسميًا إلى الدرجة الثانية بعد انتهاء جميع لقاءاتهما فى الدورى الممتاز.