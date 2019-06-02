شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطالب لنادي الجونة.. معرفة موعد مباراة الزمالك وتاريخ انطلاق الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادي الجونة من لجنة المسابقات فى خطاب رسمي معرفة موعد مباراتهم المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 33 التى لم تحدد حتى الآن. كما طالب نادي الجونة فى خطابه الرسمي: -معرفة موعد فتح باب القيد للدوي الجديد 2019 – 2020 Advertisements -تاريخ انطلاق الدوري الجديد للموسم المقبل -عدد اللاعبين الذى سيتم قيدهم فى الموسم الجديد لترتيب الأوراق قبل انطلاقة الموسم الجديد والذي لم تظهر ملامحه حتى الآن. ويحتل الجونة المركز 13 في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة، وتتبقى له مباراة وحيدة في البطولة أمام الزمالك من المفترض إقامتها بعد كأس الأمم الإفريقية.

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