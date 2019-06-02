شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أزمة فى الزمالك قبل مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أزمة داخل نادي الزمالك، قبل ساعات من مواجهة حرس الحدود، غدًا الإثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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