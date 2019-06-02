سوبر كورة يكشف جنسية حكام مباراة الزمالك وحرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة جنسية طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود، المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 للدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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