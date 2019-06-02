فيديو.. السوايسة هتشجع مين فى المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت مجموعة من جماهير السويس على دعم الفريق التونسى خلال مباريات المجموعة الخامسه بأمم أفريقيا مصر 2019، والتى تقام منافساتها باستاد السويس الجديد. وبررت الجماهير مساندتها لنسور قرطاج بصفتهم دولة عربية، إضافة لتقديمها كرة قدم جيدة. كما أكدت دعمهم أيضا للفريق الموريتانى من منطلق دعم الفرق العربية فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى 21 من الشهر الحالى. كما توقع السوايسة حضورا جماهيريا مناسبا خلال مباريات المجموعة الخامسة ببلد الغريب، مستشهدين بنجاح تجربة كأس العالم للناشئين 2009 التى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بالمباريات التى أقيمت بالسويس، وحرص السوايسة دائما، على نجاح البطولات التى تستضيفها مصر. Advertisements وأثنت الجماهير على مشروع "تذكرتى" لحجز تذاكر مباريات البطولة وتنمنو تعميمها لضمان عودة الجماهير للمدرجات والقضاء على السوق السوداء. يذكر أن المجموعة الخامسة تضم منتخبات تونس وأنجولا ومالى وموريتانيا، وتبدأ مبارياتها فى الرابع والعشرين من الشهر الحالى.

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