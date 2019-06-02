شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبدأ فترة الإعداد أول يوليو استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب على بداية فترة الإعداد للفريق فى الأول من يوليو المقبل، استعدادا للموسم المقبل.

وفضل علاء ميهوب تحديد فترة الإعداد فى الأول من يوليو حتى تكون هناك فترة كافية لتجهيز اللاعبين وانخراط القدامى مع الجدد مع خوض عدد كبير من المباريات الودية، حتى يتحقق المراد فى نهاية الموسم بعودة الشواكيش للممتاز.

ويراقب الجهاز الفنى للترسانة عددا من اللاعبين فى الوقت الحالى للتعاقد مع أفضلهم، فى ظل رغبة الإدارة الزرقاء على حسم مسالة الصعود للأضواء مبكرا.