شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 10 أيام فى المغرب يجهز فراعنة الملاكمة للألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، دخول لاعبى المنتخب فى معسكر مغلق بالمغرب بدءًا من يوم 10 أغسطس المقبل على أن يستمر لمدة عشرة أيام استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقرر أن تقام هناك فى نفس الشهر أيضًا .

وأعلن غنيم قائمة اللاعبين المشاركين فى المنافسة والتى تضم كلاً من: عبد الرحمن محمد 52 كجم ومصطفى فهمى وزن 56 كجم ورمضان البكرى وزن 63 كجم وحمدى هيكل وزن 69 كجم وأحمد حسام وزن 75 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم ويوسف كرار وزن 91 كجم ويسرى رزق وزن + 91 كجم.

وقال غنيم إن اللاعبين متواجدون حاليًا فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى استعدادًا للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية المحدد لها شهر يوليو المقبل.