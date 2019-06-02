- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
اجتاحت جماهير ليفربول شوارع المدينة لتشارك لاعبي الريدز في الاحتفال بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.
ليفربول تُوج بلقب البطولة بعد ثنائية نظيفة سجلها في مرمى توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وكانت بعثة ليفربول قد وصلت إلى إنجلترا منذ قليل، قدامة من إسبانيا بعد التتويج باللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. جماهير ليفربول تجتاح شوارع إنجلترا احتفالًا بتتويج الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.