بالصور والفيديو.. جماهير ليفربول تجتاح شوارع إنجلترا احتفالًا بتتويج الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اجتاحت جماهير ليفربول شوارع المدينة لتشارك لاعبي الريدز في الاحتفال بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.

ليفربول تُوج بلقب البطولة بعد ثنائية نظيفة سجلها في مرمى توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت بعثة ليفربول قد وصلت إلى إنجلترا منذ قليل، قدامة من إسبانيا بعد التتويج باللقب.

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