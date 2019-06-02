القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا.. 6 لاعبين من ليفربول.. وغياب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة المثالية لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي 2018-2019، والتي شهدت تواجد 6 لاعبين من البطل ليفربول، وغياب محمد صلاح.

وخاض ليفربول النهائي أمام توتنهام وتمكن من الفوز بنتيجة 2-0 وأحرز محمد صلاح الهدف الأول؛ ليستعيد أصحاب القمصان الحمراء اللقب الغائب منذ 14 عامًا.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي في منشور خاص به، أن اختيار قائمة الـ20 لاعبًا أتى بناء على متابعة الخبراء الفنيين داخل "ويفا".

وتواجد من ليفربول 6 لاعبين، ليكون الأكثر تمثيلًا في قائمة أفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا، فيما أتى بعده أياكس أمستردام الذي ظهر له 5 عناصر في القائمة، ولم يتواجد من توتنهام سوى 3 لاعبين.

وتكونت القائمة من: أليسون (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة)، فان دايك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، فيرتونغن (توتنهام)، ألكساندر أرنولد (ليفربول)، روبيرتسون (ليفربول)، سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، دي بروين (مانشستر سيتي)، دي يونج (أياكس)، ندومبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، نيريرس (أياكس)، سترلينج (مانشستر سيتي)، ميسي (برشلونة)، تاديتش (أياكس)، مانى (ليفربول)، رونالدو (يوفنتوس)، لوكاس مورا (توتنهام).