بعد تتويج ليفربول.. 6 حراس خرجوا بشباك نظيفة بنهائي دوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وخرج ليفربول من المباراة النهائية بشباك نظيفة حيث نجح البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز في حماية عرينه باقتدار، ليكون الحارس رقم 6 في تاريخ البطولة يحافظ على نظافة شباكه في النهائي.

واستطاع ستة من حراس المرمى في المحافظة على نظافة شباكهم بنهائي مسابقة دوري الأبطال لم يستطع من قبل سوى خمسة حراس مرمى في تحقيق اللقب وفشل حارس وحيد في تحقيق

اللقب على الرغم من المحافظة على نظافة شباكه بالنهائي.

الإيطالي جانلويجي بوفون

علي الرغم من فشلة خلال مشواره في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المنتهي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في نهائي 2003 الذي حسم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، وفشل في تحقيق اللقب بعد ذلك في نخسة 2015،2017.

البرازيلي ديدا

نجح الحارس البرازيلي السابق ديدا في الحفاظ على نظافة شباك خلال نهائي 2003 الذي توج به إيه سي ميلان على حساب نظيره

يوفنتوس بضربة الترجيح وتوج باللقب وحقق اللقب الثاني بعد ذلك مع فريقه في 2007.

البرتغالي فيتور بايا

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حارس مرمى نادي بورتو السابق والمنتخب البرتغالي فيتور بايا توج باللقب مع بورتو في نسخة 2004وحافظ علي نظافة شباكه خلال نهائي دوري الأبطال 2004أمام موناكو الفرنسي.

الإسباني فيكتور فالديز

نجح فالديز في الحفاظ على شباكه في نهائي دوري الأبطال في نسخة 2009 أمام نادي مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ثم حقق اللقب الثاني في 2011 ولم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه.

البرازيلي جوليو سيزار

الحارس البرازيل السابق توج بلقب المسابقة مع إنتر ميلان عام 2010 علي حساب بايرن ميونيخ واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه خلال نهائي البطولة.

البرازيلي أليسون بيكر

حارس فريق ليفربول الإنجليزي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في نهائي المسابقة أمام توتنهام 2019 ليحقق اللقب الأول في تاريخه كحارس مرمى، والسادس في تاريخ ليفربول.