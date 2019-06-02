فرح حسين تتوج ببرونزية كأس التحدي العالمي للجمباز

توجت فرح حسين لاعبة منتخب مصر للجمباز، ببرونزية كأس التحدى العالمى للجمباز والمقامة حاليًّا في سلوفينيا. وحققت فرح برونزية جهاز عارضة التوازن بمجموع 12.600 نقطة. وكانت فرح سيد قد احتلت المركز الخامس في منافسات جهاز المتوازي أمس. وتشارك بعثة الجمباز الفني، في بطولة كأس العالم، بمدينة كوبر بسلوفينيا خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتى ٣ يونيو، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. يمثل البعثة: علي أبو القاسم وطارق حمدي وفرح أحمد وفرح سيد ونور المهداوي، والمدربين أشرف الشافعي وزكريا محيى الدين.

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