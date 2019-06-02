المقاولون جاهز لبتروجيت وعينه على المربع الذهبي

انتظم فريق المقاولون فى معسكر مغلق بالسويس استعدادًا للقاء بتروجيت غدا الاثنين في الجولة الأخيرة للدورى الممتاز.
ويسعى الجهاز الفنى بقيادة عمادالنحاس للفوز لزيادة فرص حصد المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.
يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس
برصيد 47 نقطة ويحتاج إلى الفوز على الأهلي وبتروجيت للوصول إلى النقطة 52 وهى نفس رصيد المصري صاحب المركز الرابع والذى أنهى مبارياته بالدوري ويتفوق المقاولون في المواجهات المباشرة.
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