النيجيري باسي يقترب من الرحيل عن المصري

طالب إيهاب جلال المدير الفني للمصري بإنهاء التعاقد مع النيجيري باسي المهاجم المنضم خلال فترةالانتقالات الشتوية الماضية.
ولم يقدم باسي أوراق اعتماده منذ انضمامه
وباتت فرصة المصري كبيرة في حصد المركز الرابع لحاجة المقاولون إلى الفوز على المقاولون وبتروجت لحصد هذا المركز.
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