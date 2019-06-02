النيجيري باسي يقترب من الرحيل عن المصري

طالب إيهاب جلال المدير الفني للمصري بإنهاء التعاقد مع النيجيري باسي المهاجم المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. الانتقالات الشتوية الماضية. ولم يقدم باسي أوراق اعتماده منذ انضمامه لصفوف الفريق البورسعيدى. وباتت فرصة المصري كبيرة في حصد المركز الرابع لحاجة المقاولون إلى الفوز على المقاولون وبتروجت لحصد هذا المركز.

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