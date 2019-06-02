الإسماعيلي يحسم مصير ريتشارد بافور

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الإبقاء مؤقتا على الغاني ريتشارد بافور، مدافع الفريق والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة الدروايش قد حصلت على توقيع بافور لتجديد تعاقده مع النادي ولكن دون تفعيل العقد حتى الآن، لوجود نيه داخل

النادي في التعاقد مدافعين جدد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير للذكر أنه في حالة تعاقد الإسماعيلي مع مدافع جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيتم الاستغناء عن بافور.