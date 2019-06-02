أيمن المطراوي مديرا فنياً لرجال سلة سموحة

أعلن نادي سموحة السكندري بقيادة المهندس فرج عامر عن تولية أيمن المطراوي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال اليوم الأحد خلفاً للمدرب السابق أشرف توفيق الذي تعاقد مع الأهلي اليوم. الذي تعاقد مع الأهلي اليوم. وقال عامر عبر صفحتك الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الكابتن أيمن المطراوي مديرًا فنيًّا لكرة السلة للرجال بنادي سموحة نتمني له النجاح والتوفيق وهو أهلًا لهذه الثقة. وكان المطراوي يشغل مهام المدرب العام بنادي سموحة بجهاز أشرف توفيق وكان آخر إنجاز حصل عليه الفريق تحت قيادتهم برونزية البطولة الأفريقية الذي أقيمت بأنجولا.

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