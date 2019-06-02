الأفارقة المتوجون بدورى أبطال أوروبا

واصلت القارة السمراء الإنجازات، وتحقيق البطولة الأصعب في التاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح كل من محمد صلاح وساديو ماني وماتيب ونابي كيتا لاعبو ليفربول في تحقيق لقب دوري الأبطال، ليكونوا بذلك الأفريقي ١٨ رقم الذين يستطيعوا أن يحققوا بطولة ذات الأذنين، ويدخلوا ضمن قائمة العديد من الأساطير الكرة الأفريقية.

ونستعرض لكم في هذا التقرير نجوم القارة السمراء الذين توجوا بلقب دوري الأبطال..

رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية ولاعب بورتو السابق، الذي استطاع أن يتوج بلقب دوري الأبطال نسخة 87 مع فريقه علي حساب بايرن ميونخ الألماني، وشهدت المباراة تألقه الكبير حيث ساهم في جميع الأهداف، سجل هدف "بالكعب" وساهم بصناعة الهدف الآخر.

جيريمي نجيتاب لاعب منتخب الكاميرون السابق، نجح في التتويج بلقب دوري الأبطال عندما كان لاعبًا مع ريال مدريد خلال فترة وجوده في الفريق موسم 1999 حتى 2003.

نوانكو كانو أسطورة نيجيريا، نجح النجم النيجيري في تحقيق اللقب بعد الفوز مع فريقه الهولندي أياكس، على ميلان بهدف دون رد.

عبيدي بيليه أسطورة غانا، نجح في تحقيق لقب دوري الأبطال مع مارسليا في نسخة 92.

دروجبا أسطورة منتخب كوت ديفوار وتشلسي السابق، نجح مع تشلسي في تسجيل هدف في شباك بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري الأبطال 2012 ليتم الذهاب إلي ضربة الجزاء التي انصفت تشيلسي ليحقق

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دروجبا لقب الأغلي كلاعب خلال مشواره الكروي، ومعه مواطنه

سولي مونتاري نجح الدولي الغاني في تحقيق اللقب في موسم 2010 مع فريق إنتر ميلان.

يايا توريه، نجح اللاعب الإيفواري السابق في تحقيق اللقب في موسم 2009 مع برشلونة.

صمويل ايتو أسطورة الكاميرون، نجح النجم الكاميرون في تحقيق لقب البطولة في ثلاثة مرات في 2006مع برشلونة و2009 برشلونة و2010 مع انترميلان.

سيدو كيتا أسطورة الكرة في مالي، حقق لقب البطولة في 2009مع برشلونة عندما كان يلعب مع الفريق.

أشرف حكيمي المغرب، توج باللقب مع ريال مدريد في موسم 2018 علي حساب نظيره ليفربول

صمويل كافور لاعب غاني سابق، حقق اللقب عندما كان يلعب بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وفي النسخه الحالية الموسم الحالي نجح أربع لاعبين من قارة أفريقيا في تحقيق اللقب وهم: محمد صلاح ونابي كيتا وساديو ماني وجويل ماتيب.