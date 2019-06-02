بالصور.. باسم مرسي يشكو التوأم للفيفا

تقدم باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة، بشكوى جديدة ضد التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بسموحة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب ما اسماه بالتعنت ضده.
واشتكى اللاعب قيام حسام حسن، بسبب منعه من حضور تدريبات فريقه رغم أنه لاعب محترف والكرةهي مصدر رزقه الوحيد وأن لوائح الاتحاد الدولي تمنع استبعاد اللاعبين من خوض التدريبات.
وأكد اللاعب في شكواه أن اللاعب تعرض لإهانات كبيرة في يوم 29 مارس/ آذار الماضي من المدرب وسبّه بأفظع الألفاظ، فما كان منه
وكشف اللاعب في شكواه أنه تقدم بشكوى لمنطقة الإسكندرية التابع لها نادي سموحة يوم 9 أبريل / نيسان الماضي والاتحاد المصري يوم 10 من نفس الشهر.
واستعجل باسم الشكوى يوم 22 أبريل / نيسان الماضي لكن دون أي رد، مطالبًا الاتحاد الدولي باستعجال اتحاد الكرة النظر في الشكوى.
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