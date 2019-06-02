"رشدي" سفيرًا لمصر والعرب في بطولات العالم للقوس والسهم بهولندا

اختار الاتحاد الدولي للقوس والسهم الحكم الدولي المصري أحمد رشدي، والذي يشغل منصب الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للقوس والسهم، لتحكيم بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة في القوس والسهم، والمؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ . يليها تحكيم بطولة العالم في القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ . القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ . ويعد رشدي الممثل الوحيد لحكام قارة أفريقيا والعرب في كلا البطولتين واللتين سيتم إقامتهما في سانت هيرتوجنبوش - هولندا خلال الفترة من ٢-١٩ يونيو ٢٠١٩ ويتم اختيار صفوة الحكام الدوليين من قبل لجنة الحكام الدولية لمثل هذه البطولات نظراً لأهميتها وقوة المنافسة بها. وسبق وأن تخطي رشدي الاختبارات العملية والنظرية خلال مؤتمر الحكام الدوليين الذي أقيم في لوزان - سويسرا في نوفمبر الماضي مما يعد إنجازا جديدا يضاف لسجلات الإنجازات المشرفة للحكام العرب خلال عام ٢٠١٩ .

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