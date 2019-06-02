رياضة | لمدة 4 مواسم.. تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 4 مواسم.. تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي في حسم صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من نادي هيدرسيلفد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري.

ويلعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة مقابل 800 ألف يورو.

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وانتهت إعارة رمضان صبحي رسمياً إلى الأهلي مطلع يونيو الجاري مما دفع الأهلي لحسم الصفقة مع ناديه اللندني.

واتفق الأهلي مع رمضان صبحي على تجديد عقده مع النادي لمدة 4 مواسم مقبلة ، يحصل بموجب الاتفاق على 15 مليون جنيه صافي بدون ضرائب كراتب سنوي، ليصبح أغلى لاعبي الفريق ويصل إجمالي الصفقة إلى 60 مليون جنيه للاعب فقط بخلاف ما سيحصل على ناديه في مقابل إنهاء الصفقة رسمياً خلال ساعات.

وكان رمضان قد رحل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، لصفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي مقابل 5 ملايين يورو.