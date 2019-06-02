رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم هازارد قبل الرحيل عن تشيلسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم هازارد قبل الرحيل عن تشيلسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، أن هذا الموسم هو أخر مواسمه مع البلوز، والرحيل نهاية الموسم الجاري.

هازارد، ساهم في نهاية مشواره مع تشيلسي، في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي بعد أن فاز على أرسنال، برباعية مقابل هدف وحيد، أحرز خلالها هاتريك، ليسجل ثاني لقب لفريقه بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى اتفاق اللاعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، للعب ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل. ويرصد 'الخليج 365 الرياضي' بالأرقام ماذا قدم هازارد مع تشيلسي قبل الرحيل من خلال التقرير الآتي :- عدد المباريات: 352 مباراة. دقائق اللعب: 26967 دقيقة. Advertisements عدد الأهداف: 110 هدف. صناعة أهداف: 92. عدد البطولات: 6. الدوري الإنجليزي: لقبين. الدوري الأوروبي: لقبين. كأس الرابطة الإنجليزي: لقب. كأس الاتحاد الإنجليزي: لقب.

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