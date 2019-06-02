رياضة | النصر يخطط لخطف ثنائى الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يخطط لخطف ثنائى الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي النصر إلى ضم الثنائى المغربي في صفوف الاتحاد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن إدارة النصر تنوي التعاقد مع ثنائى الاتحاد، كريم الأحمدي ومروان دا كوستا، لدعم العالمي في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن النصر ينوي استخراج تأشيرتي دخول للاعبين المغربيين إلى بريطانيا، من أجل المشاركة في معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد.

ويشير هذا الأمر إلى غموض وضع كريم الأحمدي مع الاتحاد، وفتح باب الاحتمالات أمام رحيله رغم امتداد عقده إلى يونيو 2020.