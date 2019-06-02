رياضة | بالأرقام.. من الأحق بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. من الأحق بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

وبرز هذا الموسم لاعبين عدة لذلك سيكون هناك منافسة على جائزة الكرة الذهبية بشكل قوي وذلك بعد تقديمهم مستويات رائعة مع فرقهم والمساهمة بالتتويج بالألقاب.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد احتكر جوائز الأفضل بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد والوصول لنهائي بطولة كأس العالم 2018 ورغم الخسارة من فرنسا لكن مجهوده ومستواه طوال الموسم كان شفيعاً له للفوز بالجائزة. وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام المرشحين لحصد الكرة الذهبية والتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم: 1- كريستيانو × أرقام:

لعب خلال الموسم مع يوفنتوس 43 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 28 هدفاً واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

الدوري الإيطالي: لعب 31 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 أسيست

دوري الأبطال: خاض 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين (وصل مع فريقه لدور ربع النهائي).

السوبر الإيطالي 2018: شارك رونالدو وسجل هدفاً ولعب مباراتين فقط في كأس إيطاليا ولم يسجل خلالهما. - الألقاب والإنجازات:

* حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي

* حصد لقب الدوري الإيطالي للموسم 2018/19

* حصد لقب السوبر الإيطالي 2018 بعد الفوز على ميلان 1-0 (هدف رونالدو) 2- ميسي × أرقام:

لعب 49 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات خلال موسم 2018/19 وتمكن من تسجيل 50 هدفاً وصنع 22 أسيست.

الدوري الاسباني: لعب 34 مباراة وسجل 36 هدفاً وصنع 15 أسيست

دوري الأبطال: لعب 10 مباريات وسجل 12 هدفاً وصنع 3 أهداف

كأس الملك: خاض 4 مباريات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف

كأس السوبر الاسباني: شارك في المباراة وصنع هدفاً (برشلونة وإشبيلية 2-1) - الألقاب والإنجازات:

* الحذاء الذهبي في الليجا حيث سجل 36 هدفاً منفرداً بصدارة الهدافين

* حصد لقب الدوري الاسباني مع البارسا موسم 2018/19

* حصد لقب كأس السوبر الإسباني 2018 3- صلاح × أرقام: Advertisements صلاح لعب مع ليفربول هذا الموسم 52 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة. الدوري الانجليزي: لعب 38 مباراة وسجل 22 هدفاً وصنع 11 هدفاً.

دوري الأبطال: لعب 12 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين بالإضافة إلى مباراة في الرابطة الانجليزية وأخرى في كأس انجلترا. الألقاب والانجازات:

- حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز

- وصافة الدوري الانجليزي 4- فان ديك × أرقام:

لعب المدافع الصلب مع ليفربول 50 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه. الدوري الانجليزي: شارك في 38 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين

دوري أبطال أوروبا: لعب 12 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما. الألقاب والانجازات:

- حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز

- وصافة الدوري الانجليزي

- حصد أفضل لاعب في نهائي الشامبيونزليج 5 - إدين هازارد:

لعب 52 مباراة بمختلف المسابقات مع تشيلسي حيث سجل 21 هدفاً وصنع 17 هدفاً. الدوري الانجليزي: لعب 37 مباراة وسجل 16 هدفاً وصنع 15 هدفاً

الدوري الأوروبي: لعب 8 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما

كأس الرابطة: لعب 5 مباريات وسجل 3 أهداف وفي كأس انجلترا شارك في مباراتين. الألقاب والانجازات:

- حصد لقب الدوري الأوروبي متفوقاً على أرسنال

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