رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول مصير محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول مصير محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي الجدل حول مصير محمد محمود لاعب الفريق العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ورفص مسؤولو النادي الأهلي فكرة التخلي عن محمد محمود لاعب الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي.

واستقر مسؤولو القلعة الحمراء على عدم إعارة محمد محمود إلى أحد فرق الدوري الممتاز من أجل تجهيزه للعودة للملاعب من جديد.

وكشف مصدر داخل النادي الأحمر عن رفض الأهلي عرض محمد محمود صانع ألعاب الأهلى، للإعارة عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي بالفترة المقبلة من أجل تجهيزه.