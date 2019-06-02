رياضة | 4 أندية تتصارع لضم "دي ليخت" .. والحسم هذا الاسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أندية تتصارع لضم "دي ليخت" .. والحسم هذا الاسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي سينهي الجدل والغموض بشأن مستقبله هذا الأسبوع، خاصة وأنه يمتلك 4 عروض كبري للرحيل عن فريقه الهولندي هذا الصيف.

وكان برشلونة الوجهة الأقرب للاعب حتى بداية شهر مايوالماضي، عندما قرر دي ليخت رفع طلباته المادية من أجل القدوم إلى "كامب نو"، كما تحرك باريس سان جيرمان بقوة مؤخرًا نحو الصفقة عن طريق مديره الرياضي أنتيرو هنريك الذي يعد موقفه الآن حساسًا بالنادي الفرنسي، إثر فشله في التجديد للفرنسي أدريان رابيو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع دي ليخت، وكذلك يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد دي ليخت للمشاركة مع منتخب هولندا أمام إنجلترا، في دوري الأمم الأوروبية.