رياضة | برشلونة يلجأ للمحاولة الأخيرة لحسم صفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يلجأ للمحاولة الأخيرة لحسم صفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة مازال متمسكًا بالأمل الأخير في ضم دي ليخت صاحب الـ19 عاما الذي لم يعلن حتى الآن عن مستقبله أو رفضه الإنتقال إلى البلوجرانا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يحاول إقناع دي ليخت بالإنضمام للفريق والإيمان بمشروع النادي في الموسم المقبل وعدم الإلتفات إلى العروض الكبرى التي يتلقاها من أندية أخرى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حدد مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد مع دي ليخت ورفضت إدارة البارسا رفع السعر أكثر من ذلك.
يذكر أن هناك العديد من كبار أندية أوروبا يتنافسون على ضم دي ليخت على رأسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.