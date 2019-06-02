رياضة | برشلونة يلجأ للمحاولة الأخيرة لحسم صفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يلجأ للمحاولة الأخيرة لحسم صفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برشلونة يحارب لضم دي ليخت أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي ماتياس دس ليخت نجم آياكس سيحدد وجهته المقبلة في الأسبوع المقبل ويحدد الفريق الذي سيمثله الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة مازال متمسكًا بالأمل الأخير في ضم دي ليخت صاحب الـ19 عاما الذي لم يعلن حتى الآن عن مستقبله أو رفضه الإنتقال إلى البلوجرانا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يحاول إقناع دي ليخت بالإنضمام للفريق والإيمان بمشروع النادي في الموسم المقبل وعدم الإلتفات إلى العروض الكبرى التي يتلقاها من أندية أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حدد مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد مع دي ليخت ورفضت إدارة البارسا رفع السعر أكثر من ذلك.

يذكر أن هناك العديد من كبار أندية أوروبا يتنافسون على ضم دي ليخت على رأسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.