رياضة | تشيلسي يقترب من ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقترب من ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية بحسب ما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن النادي اللندني يرغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي، في حال نجاح مسئولين برفع الحظر عن النادي بحرمانه من إبرام أي صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر في فبراير الماضي معاقبة تشيلسي من إبرام تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، وتغريمه ٤٠٠ ألف جنيه استرليني بسبب وجود مخالفات في عقود النادي مع ٢٩ لاعبا تقل أعمارهم عن ١٨ عاما.