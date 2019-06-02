رياضة | الجونة ينتظر رد اتحاد الكرة على استفساراته الأربعة في خطاب رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة ينتظر رد اتحاد الكرة على استفساراته الأربعة في خطاب رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب نادي الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي لاستيضاح بعض الأمور ومعرفة موعد المباراة المقبلة للفريق في دوري هذا الموسم والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتى الآن.

وحدد نادي الجونة 4 مطالب في خطابه كالآتي:

أولا: تحديد موعد مباراة الفريق المتبقية في الدوري أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز.

ثانيا: تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2019/2020

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ثالثا: تحديد موعد انطلاقة دوري الموسم الجديد 2019/2020

رابعا: تحديد عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قائمة الفريق للموسم المقبل

وجاء خطاب نادي الجونة ومطالبه الأربعة المحددة لترتيب الأوراق قبل انطلاقة الموسم الجديد والذي لم تظهر ملامحه حتى الآن.

وينتظر نادي الجونة رد اتحاد الكرة على المطالب التي تضمنها خطابه خلال الساعات القليلة المقبلة.