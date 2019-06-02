رياضة | تعليق صادم من فان خال على انتقال دي يونج إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق صادم من فان خال على انتقال دي يونج إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الهولندي لويس فان خال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام سيكون أمام ضغط كبير مع برشلونة في الموسم المقبل.

وكان دي يونج قد وقع لنادي برشلونة لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما برز مع أياكس خلال الموسم الرياضي المنتهي 2018.

وقال لويس فان خال، في تصريحات صحفية له: "أعتقد أن دي يونج سيواجه وقتاً عصيباً في برشلونة ليس لأنه ربما يكون له دور مختلف عن دوره في أياكس".

وأوضح: "ولكن لأنه سيتعين عليه منافسة لاعبين آخرين في مركزه، هو محظوظ لأن البارسا خرج من نصف نهائي دوري الابطال، لأن وضع النادي الآن مختلف، وسيكون هناك لاعبون آخرون".