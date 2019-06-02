انت الان تتابع تفاصيل خبر غزة تُكرّم "الملك المصري" ابتهاجاً بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 06:51 مساءً - أعلن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، عبد السلام هنية، عن تكريم مرتقب لنجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، عقب تتويج الأخير بصحبة فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال "هنية" في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه "سيتم وضع جدارية ضخمة تحمل صورة اللاعب محمد صلاح وسط مدينة غزة هاشم؛ تكريماً لفخر العرب".

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وقاد "أبومكة" (نسبة إلى ابنته الوحيدة) الليفر للصعود على منصات التتويج القارية عقب الفوز بالكأس "ذات الأذنين"، على حساب توتنهام هوتسبير اللندني بثنائية نظيفة، في نهائي مدريد.

ويُعد هذا أول تتويج قاري لـ"الريدز"، بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً؛ عندما توج بدوري الأبطال يومها على حساب ميلان الإيطالي بعد لقاء دراماتيكي في إسطنبول التركية، علماً أنه خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد (1-3).

ورفع ليفربول رصيده من الألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى 6، لينفرد بالمركز الثالث كأفضل المتوجين بلقب البطولة القارية الأبرز، بعد ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بـ13 لقباً، وميلان الإيطالي ثاني الترتيب برصيد 7 ألقاب.

تجدر الإشارة إلى أن النجم المصري يحظى بشعبية جارفة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، خاصة في قطاع غزة المحاصر، وهو ما جسّده الفنان التشكيلي الفلسطيني أسامة سبيتة، حين نحت صورة صلاح على شاطئ بحر غزة، في لفتة تقديرية لأحد أبرز من أنجبتهم الكرة العربية في الملاعب العالمية.