فيديو.. إنطلاق احتفالات ليفربول بالأميرة الأوروبية وسط الجماهير

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كتب : أحمد أبوعقيل
انطلقت احتفالات نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر مع جماهيره، عقب الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.
وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفًا في فوز "الريدز" على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي ليفربول إلى شوارع المدينة، للاحتفال مع اللاعبين الذين استقلوا حافلة مكشوفة للاحتفال مع المشجعين باللقب.
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