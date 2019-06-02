أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 2 يونيو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر، خالد جلال يجهز بدائل تحسبا لغياب طارق حامد أمام حرس الحدود.

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ملعب برج العرب لاستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل.

خالد جلال يجهز بدائل تحسبا لغياب طارق حامد أمام حرس الحدود

وضع طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك، الجهاز الفنى لفريقه بقيادة خالد جلال فى مأزق قبل مباراة الأبيض أمام حرس الحدود المرتقبة غدا، الاثنين باستاد المكس، بعد غيابه عن مران الفريق أمس ولم يشارك فى التدريبات الجماعية .

فريدة عثمان تفوز بفضية 50 مترا فراشة فى بطولة الأبطال العالمية للسباحة

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حققت السباحة المصرية فريدة عثمان فضية سباق 50 مترا فراشة، خلال مشاركتها بمنافسات بطولة الأبطال العالمية للسباحة، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

أجاي يربط البقاء فى الأهلي برحيل لاسارتي

رغم تمديد تعاقده مع الأهلى لثلاث سنوات إضافية إلا أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلى لا يستبعد الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن فى حالة واحدة وهى بقاء الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على رأس الجهاز الفني فى الموسم المقبل .

شريف إكرامي يخضع للفحص الطبي اليوم للاطمئنان على "كدمة" الركبة

يخضع شريف إكرامى، حارس الأهلي، للفحص الطبي اليوم، الأحد ، للاطمئنان على إصابته بكدمة فى الركبة بعدما اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا اليوم قبل انطلاق مران الفريق.

كابتن يد الأهلى مى هشام تعلن اعتزالها

أعلنت مى هشام، قائدة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، اعتزال اللعبة بعدما تقدمت بطلب إلى الجهاز الفنى والإدارة.

يُدير الحكم الدولي أحمد الغندور، مباراة النجم الساحلي والأفريقي ، المقرر اقامتها غد الاثنين، في ربع نهائي كأس تونس 2019.