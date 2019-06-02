رمضان صبحى يلتقى حسام غالى فى الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلي، على زيارة حسام غالى نجم وسط القلعة الحمراء السابق، خلال تواجده فى الجونة خلال الإجازة التى حصل عليها. واستغل رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلي، إجازة الـ 48 ساعة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء للسفر إلى الجونة بصحبة زوجته حبيبة إكرامى. وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام تم تأجيلها حتى الانتهاء من بطولة امم افريقيا التى تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل نظراً لضيق الوقت، وهو ما جعل الجهاز الفنى للأحمر بقيادة مارتن لاسارتى يمنح اللاعبين إجازة لمدة يومين. ونشر رمضان صبحي صورة لقائه مع حسام غالي عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام. . Advertisements رمضان صبحى وحسام غالي

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