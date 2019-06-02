شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يطالب تاكيس جونيس بتقرير عن احتياجات الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى وادى دجلة من اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إعداد تقرير عن احتياجات الفريق فى المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يقوم جونيس بإعداد تقريره عن المراكز التى ستحتاج لتدعيمات خارجية، وكذلك اللاعبين التى سيستغنى عنهم لعدم الحاجة إلى خدماتهم فى الوقت الحالى.

ونجح وادى دجلة فى تجديد عقد اليونانى تاكيس جونيس لمدة موسم آخر، بعد أن كان سينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى.