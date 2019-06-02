شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يطالب تاكيس جونيس بتقرير عن احتياجات الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن يقوم جونيس بإعداد تقريره عن المراكز التى ستحتاج لتدعيمات خارجية، وكذلك اللاعبين التى سيستغنى عنهم لعدم الحاجة إلى خدماتهم فى الوقت الحالى.
ونجح وادى دجلة فى تجديد عقد اليونانى تاكيس جونيس لمدة موسم آخر، بعد أن كان سينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر دجلة يطالب تاكيس جونيس بتقرير عن احتياجات الفريق فى الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.