الزمالك يختبر كهربا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لاختبار طبى اليوم، الأحد، لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود، فى المباراة التي ستقام غد الاثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.
وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الاختبار الطبى لكهربا بعدما اشتكى فى مران الأمس من إصابة أدت إلى تفضيل الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال خضوعه لمران تأهيلي منفرد، حيث تحوم شكوك حول قدرته على المشاركة فى مباراة الغد، لذا سيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من المشاركة فى مباراة الغد من عدمه.
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