اخبار الرياضه

الزمالك يختبر كهربا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر كهربا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لاختبار طبى اليوم، الأحد، لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود، فى المباراة التي ستقام غد الاثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

 

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الاختبار الطبى لكهربا بعدما اشتكى فى مران الأمس من إصابة أدت إلى تفضيل الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال خضوعه لمران تأهيلي منفرد، حيث تحوم شكوك حول قدرته على المشاركة فى مباراة الغد، لذا سيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من المشاركة فى مباراة الغد من عدمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختبر كهربا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا