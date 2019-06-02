شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يشترط العروض الرسمية للسماح للاعبيه بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادى النجوم، تلقى عروض رسمية من الأندية الراغبة فى ضم أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد الطولية أنه تلقى العديد من العروض لنجوم فريقه، إلا أنها عروض شفهية ومن وكلاء اللاعبين، مؤكدًا أنه لم يدخل فى أى مفاوضات الا إذا كانت رسمية.

وتتصارع العديد من الأندية على بعض لاعبى فريق النجوم، على رأسهم صلاح أمين ومحمود فتح الله وعصام الحضرى، من أجل ضمهم فى الموسم الجديد بعد أن هبط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى.