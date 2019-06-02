شاهد.. نجوم الزمالك فى الطريق للإسكندرية استعدادًا للحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى الزمالك صورة عبر صفحته على إنستجرام خلال سفر فريقه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدٍ ضمن مؤجلات الدورى باستاد المكس.
ويظهر مع محمود كهربا فى الصورة كل من خالد بوطيب المهاجم المغربى وعمر السعيد.
يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.
محمود كهربا ينشر صور سفر الفريق للاسكندرية استعدادا للحدود
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