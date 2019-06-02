سوبر كورة ينفرد بالظهور الأخير لنجم ريال مدريد أمام الهرم قبل وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة صورًا حصرية للإسبانى خوسيه أنطونيو رييس، لاعب ريال مدريد السابق الذى فوجئ العالم بخبر وفاة اللاعب أمس فى حادث سير على طريق سريع بين مدينتي أوتريرا وإشبيلية فى إسبانيا.

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