شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن صراع القمة والهبوط فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت بطولة الدوري المصري على نهايتها، قبل ساعات من إقامة الجولة الأخيرة للمسابقة المحلية غداً، الاثنين، حيث سيتحدد غداً الفريق الثالث الهابط لدورى القسم الثانى، بعد تأكد هبوط الداخلية والنجوم، فيما يتواصل صراع القمة بين الأهلي والزمالك.

فى التقرير التالى، نطرح التساؤلات التى تفرض نفسها حول موقف الفرق التى تتنافس على الهروب من الهبوط لدورى القسم الثانى، وكذلك صراع الفوز باللقب بين الأهلي والزمالك.

س: ماذا عن صراع الهبوط فى الدورى؟

ج: تتنافس 5 فرق على البقاء فى الدورى، وهى بتروجت والاتحاد السكندرى والجونة وحرس الحدود ووادى دجلة.

س: ما الفرق التى هبطت رسمياً لدورى القسم الثانى؟

ج: النجوم والداخلية ويتبقى فريق ثالث لم يتم حسمه حتى الآن.

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س: ما هى نقطة الأمان للبقاء فى الدورى المصرى؟

ج: النقطة 38 هى نقطة الأمان للبقاء فى الدورى الممتاز.

س: وماذا عن مباريات الجولة الأخيرة؟

ج: مباريات الجولة الـ34 للدورى تُقام غداً، الاثنين، فى العاشرة مساءً، وهى سموحة أمام الاتحاد السكندرى، وحرس الحدود أمام الزمالك، وبتروجت مع المقاولون العرب، والإنتاج الحربى أمام وادى دجلة.

س: ماذا تحتاج الفرق الخمسة للبقاء فى الدوري؟

فى حال وصول أى فريق للنقطة 38 أو أكثر سيضمن البقاء فى الدورى الممتاز رسمياً، ويحتل دجلة وحرس الحدود والجونة المركز الـ12 و13 و14 برصيد 37 نقطة، وحال تعادل أى منهم فى الجولة الأخيرة سيضمن البقاء رسمياً دون الانتظار لباقى الفريق، أما الاتحاد السكندرى صاحب المركز الـ15 برصيد 36 نقطة فيحتاج للفوز للهروب رسمياً من شبح الهبوط دون الانتظار لنتائج باقى الفرق، أما فى حال التعادل فسينتظر نتائج بتروجت والفرق الأخرى لأن رصيده فى تلك الحالة سيصل للنقطة 37، ونفس الأمر حال الخسارة سينتظر نتيجة بتروجت أمام المقاولون، ونفس الأمر لبتروجت الذى لا سبيل أمامه سوى الفوز ووقتها سينتظر نتائج الفرق الأخرى، وفى حال فوز الأربع فرق الأخرى التى تنافسه سيكون بتروجت الهابط الرسمى للقسم الثانى بسبب فارق الأهداف.

س: وماذا عن صراع الفوز باللقب؟

ج:الأهلي يحتل قمة الدورى حالياً بـ74 نقطة، فيما يقع الزمالك فى المركز الثالث بـ67 نقطة.

س: ما المباريات المؤجلة للأهلي والزمالك والتى ستقام عقب أمم أفريقيا؟

ج: الأهلي يواجه المقاولون العرب والزمالك، فيما سيلعب الزمالك مع الجونة والإسماعيلى والأهلي.