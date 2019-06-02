شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفاوض رمضان السيد لقيادة الفريق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو بلدية المحلة فى مفاوضات جادة مع رمضان السيد المدير الفنى لنجوم أف سى من أجل قيادة الفريق المحلاوى فنيا فى الموسم المقبل .

ويسعى مجلس إدارة بلدية المحلة التعاقد مع مدير فنى كبير للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد فى الموسم المقبل بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين .

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وينتظر مسئولو البلدية الموقف النهائى لسامى قمصان المدرب المساعد بالأهلى إلا أن موقف الأخير مازال غامضا وان كانت هناك أنباء تؤكد على استمراره داخل القلعة الحمراء .

ورغم تمسك إدارة النجوم برئاسة محمد الطويلة باستمرار رمضان السيد مع فريقه فى الموسم المقبل، إلا أن الأخير وعلى ما يبدو أنه لن يستمر مع أبناء الطويلة فى الموسم المقبل فى ظل التغييرات الكثيرة التى يجريها رئيس النجوم بين المدربين.