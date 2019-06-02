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جلسات تأهيل لـ محمود عبد العزيز بعد الإصابة بتمزق فى أربطة الأنكل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط فريق الزمالك، الخضوع لجلسات تأهيلية، بعد التأكد من إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل خلال مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويغيب محمود عبد العزيز، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود، المقرر لها غدًا الإثنين، وذلك بعد أن أثبت التشخيص إصابة اللاعب بتمزق فى أربطة أنكل القدم.

ومن المقرر أن يستغل اللاعب فترة الإجازة التى سيحصل عليها الفريق الأبيض عقب مواجهة الحرس، بسبب معسكر المنتخب الوطنى لأمم أفريقيا، من تكثيف برنامجه التأهيلى حتى ينتظم فى أول تدريب جماعى لفريقه بعد التوقف، خاصة أن زيزو أصبح من الأعمدة الأساسية للزمالك.

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