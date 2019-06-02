شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تأهيل لـ محمود عبد العزيز بعد الإصابة بتمزق فى أربطة الأنكل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط فريق الزمالك، الخضوع لجلسات تأهيلية، بعد التأكد من إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل خلال مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
ويغيب محمود عبد العزيز، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود، المقرر لها غدًا الإثنين، وذلك بعد أن أثبت التشخيص إصابة اللاعب بتمزق فى أربطة أنكل القدم.
ومن المقرر أن يستغل اللاعب فترة الإجازة التى سيحصل عليها الفريق الأبيض عقب مواجهة الحرس، بسبب معسكر المنتخب الوطنى لأمم أفريقيا، من تكثيف برنامجه التأهيلى حتى ينتظم فى أول تدريب جماعى لفريقه بعد التوقف، خاصة أن زيزو أصبح من الأعمدة الأساسية للزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسات تأهيل لـ محمود عبد العزيز بعد الإصابة بتمزق فى أربطة الأنكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.