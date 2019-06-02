شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ضحى هانى نجمة الريشة الطائرة تقدم طريقة عمل المكرونة بالباشاميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. ضحى هانى لاعبة الريشة الطائرة تقدم طريقة عمل المكرونة بالباشاميل فى الوصفة التالية: المقادير : مكرونة مسلوقة لحم مفروم نصف كيلو لبن Advertisements 3 ملاعق دقيق 2 بصل بهارات و ملح و فلفل طماطم زيدة طريقة التحضير نضع الزبدة على معلقتين دقيق مع اللبن لعمل الباشاميل مع ملح و فلفل نضع البصل على اللحم المفروم مع الطماطم للعصاج وبهارات حتى تنضج ثم نصفى المكرونة المسلوقة و نضعها فى صينية مع وضع اللحم المفروم و الباشاميل و وضع جبن رومى مبشور قبل دخولها للفرن.

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