شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يطالب عبد الفتاح بالاستقالة من الاتحاد الأفريقى بعد إيقاف جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، إصرار عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائب رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى عن السكوت على حق التحكيم المصرى فى الكاف، على خلفية إيقاف الدولى جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، بسبب أدائه خلال مباراة الوداد والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال عصام شلتوت، فى تصريحات على قناة " تايم سبورت"، لابد أن يقدم عبد الفتاح استقالته من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى ليثبت الحادث الأليم وهو إيقاف جهاد جريشة، قائلا، "استقيل يرحمكم الله".

وأكد شلتوت أنها مؤامرة واضحة على الحكام المصريين لإيقاف أحد أهم الحكام المصريين لذلك اعتبرها حادثا أليما.

وطالب شلتوت مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، بضرورة اتخاذ موقف على الورق إذا أرادوا التطوير لنزع الفساد العارم الذى لم يطل إلا مصر ويبتعد عن الاتحادات القارية الأخرى.