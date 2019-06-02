انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو تريكة يقدم لـ"صلاح" وصفة الفوز بـ "الكرة الذهبية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 05:53 مساءً - قدّم أسطورة كرة القدم المصرية والعربية محمد أبو تريكة وصفة الفوز لمواطنه محمد صلاح من أجل الفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، لهذا العام، بعد ساعات من تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وطالب "أبو تريكة"، نجم ليفربول والمنتخب المصري، بقيادة "الفراعنة" للظفر بكأس الأمم الأفريقية، صيف هذا العام، من أجل الفوز بالجائزة الفردية المرموقة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم سنوياً.

ويرتبط صلاح وأبو تريكة بعلاقة صداقة قوية ظهرت بوضوح حينما سأل الأول عن الآخر، عقب انتهائه من الإدلاء بتصريحات إعلامية لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، احتفالاً بتتويج الليفر بالكأس القارية الغالية.

وكان صلاح قد حلّ ثالثاً في سباق "الكرة الذهبية" في العام المنصرم، خلف الكرواتي لوكا مودريتش المتوّج بالجائزة الفردية، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الوصيف.

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وتحتضن مصر البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات ما بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة مرات في بطولات القارة السمراء.

وقدّم "أبومكة" (نسبة إلى ابنته الوحيدة) موسماً رائعاً مع "الريدز"؛ إذ حلّ فريقه وصيفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي البطل، كما أنه حافظ على جائزة "الحذاء الذهبي" كهدّاف لـ "البريميرليغ"، للموسم الثاني توالياً.

كما قاد الليفر للصعود على منصات التتويج القارية عقب الفوز بالكأس "ذات الأذنين"، على حساب توتنهام هوتسبير اللندني بثنائية نظيفة، في نهائي مدريد، وذلك لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً؛ عندما توج باللقب القاري يومها على حساب ميلان الايطالي بعد لقاء دراماتيكي في إسطنبول التركية، علماً أنه خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد (1-3).

ورفع ليفربول رصيده من الألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى 6 لينفرد بالمركز الثالث كأفضل المتوجين بلقب البطولة، بعد ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بـ13 لقباً، وميلان الإيطالي الذي يأتي ثانياً برصيد 7 ألقاب.