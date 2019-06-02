كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

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صلاح عاد من جديد إلى بطولة الأحلام عاد ليثأر بأفضل صورة ممكنة مسجلًا ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث احتاج صلاح لـ147 ثانية فقط للتسجيل
«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
الملك المصري رفع شعار «أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر»، فطوال مشوار صلاح مع الساحرة المستديرة لم يعرف معنى الاستسلام والانكسار، تحدى الصعاب لتحقيق حلم طفولته برفع تاج دوري أبطال أوروبا.. ليتوج ابن نجريج بمحافظة الغربية ملكًا على عرش أوروبا، بعدما فشل في تحقيق حلمه الموسم الماضي، عندما سقط في
صلاح عاد من جديد إلى بطولة الأحلام، عاد ليثأر بأفضل صورة ممكنة، مسجلًا ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد باولو مالديني في عام 2005 بعد 51 ثانية، وبعد هدف إنريكي ماتيوس مع ريال مدريد عام 1959 بعد دقيقة واحدة من اللعب، حيث احتاج صلاح لـ147 ثانية فقط للتسجيل، ومعظم هذا الوقت ذهب فقط لمراجعة الـVAR.
وبات الفرعون المصري خامس إفريقي يسجل في نهائي دوري الأبطال بعد رابح ماجر وصامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني، وأصبح ثالث عربي يتوج بذات الأذنين، حيث حصل عليها من قبل الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي، وأول مصري يحقق لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة.
لم يكن يعلم ممدوح عباس حينها، أنه كان يقدم أغلى هدية لـ«مومو»، الذي يرفض دائما الاستسلام والانكسار، وقرر الرحيل إلى بازل السويسري، والذي كان بوابته الاحترافية إلى ليفربول الإنجليزي، وتحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين.
وبعد الانتقادات التي تعرض لها صلاح في تشيلسي قرر أن يخوض تحديًا جديدًا بالانتقال إلى إيطاليا في فبراير 2015 معارًا إلى فيورنتينا، الذي قضى معه فترة كروية ناجحة تطور فيها سريعا، ويوما بعد الآخر استطاع صلاح أن يثبت قيمته الفنية الكبيرة، ما ساعده في الانتقال إلى صفوف روما.
ورأى البعض أن «هداف الدوري الإنجليزي» هو لاعب الموسم الواحد، ولن يتمكن من تكرار نفس المستويات من جديد، فربما لم يُحقق «أبو مكة» حلم مدينة ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي البطولة التي لم يفز بها الريدز منذ 1990، ولكنه اقتنص المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ولكن صلاح حقق حلمه وحلم الفريق الأحمر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
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