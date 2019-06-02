هل سينفذ محمد صلاح رهان التتويج ويصطحب ماني للأزهر؟

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٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
محمد صلاح
سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدف ليفربول الأول، أمس، في فوز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ليتوج الليفر بلقب السادس في تاريخه في أعرق المسابقات الأوروبية على صعيد القارة العجوز، وينتقم من خسارته نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي، بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كييف، كما أصبح صلاح مجبرًا الآن على تنفيذ رهانه مع النجم السنغالي ساديو ماني.
وتراهن الثنائي قبل المباراة النهائية على أنه لو سجل صلاح هدفًا في تلك المباراة، فسيصطحب ماني في زيارة للأزهر عند قدومه إلى مصر. أما إذا سجل ماني هدفًا في شباك توتنهام، فسيهدي صلاح أسدا، وتألق الثنائي بشدة هذا الموسم مع ليفربول، إذ توجا بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا. وسجل
أما إذا سجل ماني هدفًا في شباك توتنهام، فسيهدي صلاح أسدا، وتألق الثنائي بشدة هذا الموسم مع ليفربول، إذ توجا بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.
وسجل صلاح هدفه أمس من علامة الجزاء، تلك الركلة التي تحصل عليها على أثر ارتطام الكرة بيد لاعب توتنهام موسى سيسوكو من عرضية ساديو ماني نفسه.
ويستعد كل من صلاح وماني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
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