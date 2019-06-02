شكرا لقرائتكم ميسي أفضل هداف للمرة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد -أ ف ب - | منذ ساعتين في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 13:45

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم برشلونة الإسباني هدافا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة السادسة في مسيرته بتصدره لائحة هدافي نسخة 2018-2019 التي توج ليفربول الانكليزي بلقبها على حساب توتنهام الانكليزي (2-صفر) في المباراة النهائية في مدريد السبت.



وسجل ميسي الذي أقصي فريقه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول بعد "ريمونتادا" تاريخية للاخير حول بها خسارته صفر-3 ذهابا في برشلونة الى فوز برباعية نظيفة إيابا في ليفربول، 12 هدفا في نسخة هذا العام رافعا رصيده إلى 112 هدفا في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بفارق 14 هدفا خلف هدافها التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وتفوق ميسي الذي نال هذا العام أيضا جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الوطنية الأوروبية للمرة السادسة أيضا، بفارق أربع أهداف عن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، فيما تقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل منهم وهم رونالدو والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي) والصربي دوسان تاديتش (اياكس أمستردام الهولندي) والمالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي).

وتقاسم الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام في النهائي القاري، المركز السابع برصيد 5 أهداف مع الارجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) والبوسني إدين دجيكو (روما الايطالي) والانكليزي هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا (توتنهام) والكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الالماني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) والإنكليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)