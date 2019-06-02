منتخب الفراعنة للكرة الطائرة يخوض منافسات أفريقيا غدا...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة غدا، منافسات تصفيات أفريقيا بكينيا والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية أغسطس المقبل بالمغرب.

و وفقا للجدول الذى تم وضعه من قبل الإتحاد الأفريقى للتصفيات، يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة أوغندا الإثنين قبل أن يلتقى كينيا يوم الأربعاء ورواندا الخميس على أن يتقابل مع تنزانيا الجمعة.

ومن جانبه قال أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ورئيس البعثة، أنه من المحتمل حدوت تغيير فى المباريات وليس فى المواعيد بالإجتماع الفنى المقرر له مساء اليوم.

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غادرت بعثة منتخب مصر مساء أمس السبت إلى كينيا تحت قيادة المدير الفنى الهولندى جيدو فورمولين.

و تضم قائمة اللاعبين كلا من، أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.