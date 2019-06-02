شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الكاف يكذب الجبلاية فى أزمة جهاد جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه لم يتلقي إي إلتماس من اتحاد الكرة المصري على إيقاف جهاد جريشة الحكم الدولي.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد أصدر بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى انتهى بالتعادل 1/1.

استبعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ ساعات الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حالياً فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن يعود الحكم الدولي للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

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تابع المصدر ، حتى صباح اليوم لم يصلنا أى التماس من قبل اتحاد الكرة كما تردد عن إيقاف جهاد جريشة.

كان عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة قد أكد على الموقع الرسمي باتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضى 29 مايو تقدم لجنة الحكام بإلتماس على إيقاف جهاد جريشة.